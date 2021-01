Salzburger Bildungslandesrätin Maria Hutter tritt zurück

Die Salzburger Bildungs- und Naturschutzlandesrätin Maria Hutter (ÖVP) hat am Freitag ihren Rücktritt erklärt. Die Bäuerin und Mutter zweier schulpflichtiger Kinder gab in einer Erklärung die "familiäre Situation" und "betriebliche Herausforderungen" als Gründe an.

Laut Salzburger Nachrichten soll ihr Daniela Gutschi, ÖVP-Klubchefin im Landtag, nachfolgen. Landeshauptmann und ÖVP-Chef Wilfried Haslauer wird die Nachfolge jedenfalls in einer Pressekonferenz am Nachmittag bekanntgeben.

Mehr Informationen in Kürze