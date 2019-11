Salzburg will seine Wintergäste in den Zug setzen

Des einen Erfolg ist des anderen Problem. Während die Salzburger Touristiker im vergangenen Tourismusjahr den nächsten Nächtigungsrekord bejubeln konnten, wird der daraus resultierende Verkehr immer mehr zum Problem. Mit 29,7 Millionen Nächtigungen im Tourismusjahr 2018/19 (endete mit Ende Oktober) kratzte Salzburg knapp an der 30-Millionen-Marke.

Andererseits gab es im vergangenen Sommer an der Tauernautobahn erstmals Abfahrtssperren, um die Urlauber auf der Autobahn zu halten. In Tirol sorgte die Ankündigung von Abfahrtssperren auch im Winter bereits für eine diplomatische Verstimmung mit Bayern. In Salzburg sind im Winter keine Abfahrtssperren geplant, doch auch den Touristikern ist die Problematik bewusst.