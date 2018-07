Gepäck bremst Urlaub mit dem Zug

Damit Urlauber auf ihr Auto verzichten, sind zudem Angebote aus einem Guss gefragt. So muss die Reise in die Region, aber auch der letzte Weg bis zum Hotel, sowie der Gepäcktransport von Tür zu Tür auf einer Plattform buchbar sein, erklärt der Experte.

Bestehende Angebote müssen sich zudem mehr an die Kundenwünsche anpassen. So transportiert die ÖBB etwa bereits Koffer von der Wohnung des Urlaubers zum Hotel. „Aber die Vorlaufzeiten sind zu lange“, sagt Mailer. An Samstagen und Sonntagen gibt es nämlich weder Abholung noch Zustellung.