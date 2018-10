Salzburg setzt statt Straßentunnel auf die Öffis

In Innsbruck hat es fast zwei Jahrzehnte von der Entscheidung bis zur Inbetriebnahme der Regionalbahn gedauert. Am 29. Jänner geht die Trasse quer durch Innsbruck mit zwei neuen Straßenbahnlinien in Betrieb. Fast 400 Millionen Euro hat das Stadt (2/3) und Land (1/3) gekostet – 140 davon für neue Tramfahrzeuge. Das Mammutvorhaben war auch immer wieder Inhalt politischer Debatten.

Die Straßenbahn soll vor allem die Kapazitäten in der Beförderung steigern. Die Planungen für zwei Äste an den Enden der bald fertigen Strecken sind schon in Gang. Dort werden in weiterer Folge noch die Gemeinden Rum und Völs angebunden. Womit die Tram erst zu einer echten Regionalbahn wird.

In Linz soll die zweite Schienenachse das völlig ausgelastete Straßenbahnnetz entlasten. Dazu wäre geplant, die Mühlkreisbahn bis zum zentralen Hauptbahnhof zu führen. Die Stadt Linz will diese Kombibahn zu einem großen Teil als U-Bahn führen. Das Land, das dabei mitzahlen muss, ist skeptisch. Im Moment stocken die Planungen für die zweite Schienenachse aber, weil der Landesrechnungshof prüft, ob eine unterirdische Führung zweckmäßig und finanzierbar ist.