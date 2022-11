Salzburg: Mehrere Drogenlenker aus Verkehr gezogen

Erster Drogentest: Im Bereich der Autobahnausfahrt Salzburg-West kontrollierte eine Polizeistreife am Samstag Nachmittag einen 27-jährigen Salzburger, der offensichtlich beeinträchtigt war. Ein Alkotest war negativ, der Suchtmitteltest brachte dann aber gleich ein positives Ergebnis. Der Lenker erklärte, dass er vor Woche bei einer Party vier Joints geraucht habe. Laut Amtsarzt war er fahruntauglich. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben.

Zweite Kontrolle: An der Linzerbundesstraße fiel Polizeibeamten ein technisch auffrisierter Wagen auf. Der Lenker verhielt sich auffällig. Der Drogentest war positiv. Er habe vor zwei Tagen Cannabis geraucht, so der 33-jährige Oberösterreicher zur Polizei. Er musste seinen Führerschein abgeben.

Lenker aus der Tuning-Szene ignorierte Anzeige

In den Abendstunden kontrollieren Beamte an der Innsbrucker Bundesstraße einen 24-jährigen, unbelehrbaren Autofahrer, der offenbar der Tuningszene angehört. Er war wegen technischer Umbauten an seinem Pkw schon einmal angezeigt worden, fuhr aber unbeirrt weiter. Bei der neuerlichen Kontrolle hatte er noch dazu Kokain konsumiert und war fahruntauglich. Zudem wurde ein 23-Jähriger, der mit einer bewussten Fehlzündung auffallen wollte, Kennzeichentafeln und Führerschein abgenommen.

In eine Polzeikontrolle geriet am selben Abend auch ein 23-Jähriger in Kaprun. Der Pinzgauer gab an, nur CBD konsumiert zu haben. Ein Arzt stellte aber fest, dass er fahruntauglich war.