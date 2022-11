Salzburg kurbelt Güterverkehr auf Schiene an

Die Hürden sind groß: Die Schiene ist im Vergleich zur Straße beim Warentransport immer noch nicht konkurrenzfähig. Aus Kostengründen wurden in den vergangenen Jahrzehnten europaweit bestehende Gleisanschlüsse wieder rückgebaut.

Jetzt geht der Trend in die andere Richtung: „Immer mehr Kunden fragen nach, wie wir die Ware transportieren“, berichtet Martin Sigl, Logistik-Leiter der Firma Binderholz mit Zentrale im Tiroler Zillertal und drei Werken in Salzburg, über steigendes Umweltbewusstsein.

Neues Fördermodell seit 2020

Das Land Salzburg will das Umdenken beschleunigen und zahlt seit 2020 Unternehmen, die einen Gleisanschluss haben, 200 Euro pro verladenen Einzelwaggon. Rund 30.000 Fahrten wurden gefördert. „Die Bilanz ist positiv. Wir werden die Förderung weiter ausbauen“, informiert Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP). Erhöht wird auf 240 Euro. Förderungswürdig sind außerdem künftig auch Transporte über öffentliche Gleisanschlüsse.

Von 40 bestehenden Anschlussbahnen sind in Salzburg derzeit 28 in Betrieb, 25 davon suchten um Förderung an. Das Land steuerte in zwei Jahren eine Million Euro bei. Andere Bundesländer, wie Kärnten, haben bereits Interesse an dem Fördermodell gezeigt.

Schnöll: „Wichtig ist mir, dass wir den Bestand an Anschlüssen halten.“ Ziel sei es in Salzburg aber, aufgegebene Bahnanschlüsse wieder zu reaktivieren. Gespräche mit Unternehmen laufen.