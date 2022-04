Schiene gegen Straße bleibt ein harter Preiskampf

Die Recycling-Firma Weiß in Hallein-Neualm zeigt vor, was umweltfreundliche Transportwege bewirken können: „Wir haben 2020 unseren Nebenanschluss wieder aktiviert“, berichtet Günter Weiß. Er gehört zu jenen Chefs, die nicht nur den Sparstift entscheiden lassen: „Die Bahn kommt teurer. Mit der Einzelwaggon-Förderung des Landes lässt es sich aber halbwegs abbilden.“ Beim Abliefern von großem Schüttgut – die Firma verarbeitet Eisen- und Metallschrott – sei die Bahn die einzige umweltfreundliche Variante, betont Weiß. Das schlägt sich in der Transportstatistik gewaltig nieder: Die Bahn kommt nur einmal täglich aufs Areal, bringt bis zu vier Waggons und fährt wieder. Ein Waggon hat ein Fassungsvermögen von drei Lkw – das spart nervenaufreibenden Stau auf den Straßen, viel CO 2 -Ausstoß und verbessert die Klima-Bilanz.

Aufholbedarf bei Bahn

Bei der Bahn sieht der Firmenchef enormen Aufholbedarf: „Jeder spricht von Klimaschutz. Aber die Einzelwaggons wurden quasi abgeschafft, weil sie teuer sind.“ Das treffe vor allem mittelständische Unternehmen, die mit kleineren Einheiten arbeiten und kalkulieren. Einige seien in den letzten Jahren bereits auf die Bahn umgestiegen und dann wieder auf die Straße „abgebogen“.

2021 wurden in Salzburg rund 2,2 Millionen Tonnen Waren mit der Bahn transportiert, auf den Straßen war es die dreifache Menge. „Wir müssen die Rahmenbedingungen für die Verlagerung auf die Schiene verbessern“, so Verkehrslandesrat Stefan Schnöll. Der Wettbewerb ist derzeit alles andere als fair: Auf der Schiene fällt beispielsweise für jeden Meter Maut an, für Lkw-Fahrten nicht. Auch Grenzübertritte sind komplex, Lösungen mit der Bahn für internationale Frächter noch nicht attraktiv.