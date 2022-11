ÖBB heben Preise im Güterverkehr um mindestens 20 Prozent an

Die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) wird ihre Preise in Österreich im Schnitt um "20 plus" Prozent anheben und plant weitere Töchterunternehmen im Ausland .Die Anpassung soll in zwei Schritten kommen: Zuerst würden die Kosten ohne Energie weitergegeben, dann jene für Energie, sagte RCG-Vorstandssprecher Clemens Först bei einer Pressekonferenz am Montag. Bei verschiedenen ausländischen Kunden werde die Steigerung aber geringer ausfallen, da es hier bereits zum Jahresbeginn eine Preisanpassung gegeben habe.

Der Bahngüterverkehr sehe sich mit einem "Strauß an Krisen" konfrontiert, so ÖBB-Chef Andreas Matthä. Neben Inflation, Coronapandemie, Klimakrise und Lieferengpässen gehörten auch viele Baustellen am Schienennetz sowie die Konkurrenz durch den Transport über die Straße dazu.