Salzburg: Kindergarten-Krise stresst die Stadt

Ausbildungsoffensive ist einziges Rezept?

Erklärungsversuche, warum die aktuelle Personalnot so groß ist, gibt es unterschiedliche. Fehlt es an Ausbildungsplätzen? Doch am Geld? Oder sind vielmehr die Rahmenbedingungen so unattraktiv? An der Schule für Elementarpädagogik in der Schwarzstraße (die Übersiedelung zum Borromäum dauert noch) werden aktuell 356 Schüler im regulären Betrieb bzw. im berufsbegleitenden Kolleg ausgebildet. Ab Herbst wird aufgestockt: „Dann haben wir drei Parallelklassen und auch ein Tageskolleg“, informiert Direktor Johannes Gruchmann-Bernau. Die Kritik, dass zu viele Schulabgänger nicht in den Kindergarten gehen, lässt er nicht gelten: „Wir haben eine Quote von bis zu 70 Prozent, die im Beruf bleibt.“ Von einer weiteren Öffnung des Kollegs für Interessenten ohne Matura hält er nichts.

„Die Arbeit im Kindergarten ist mehr als nur Babysitten“, machten die Pädagoginnen und Pädagogen schon mehrmals in Protesten auf sich aufmerksam. Auf dem Forderungskatalog der Berufsgruppe stehen sieben Punkte, allen voran ein angemessener Betreuungsschlüssel. Laut Wissenschaft sei ein Verhältnis von einem Pädagogen zu sieben Kindern optimal. Die Kinder sollen von Sprachförderung bis zu Bewegung individuell in ihren Talenten gefördert werden können. Derzeit ist ab 15 eine Unterstützung in der Gruppe (bis 25 Kinder) vorgesehen.

Obmann Nico Etschberger warnt davor, nur eine Ausbildungsoffensive als einziges Rezept gegen Personalmangel zu sehen, weil sich viele von dem Beruf wieder abwenden. Für die wichtigste Stellschraube hält er die Rahmenbedingungen. Doch wer daran dreht, braucht mehr Personal. Ein Dilemma.