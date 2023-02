Salzburg: Vier Autos gingen in Flammen auf

Über den Notruf wurde die Berufsfeuerwehr Salzburg gegen 23 Uhr alarmiert. Laut dem Feuerwehroffizier Daniel Fuchs war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen Vorort im Einsatz. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen die Fahrzeuge bereits in Vollbrand und es wurde umgehend mit Löschmaßnahmen begonnen.

Wie orf.at berichtete, standen die brennenden Fahrzeuge vor einer Werkstatt in der Röcklbrunnerstraße. Die Flammen hätten jederzeit auf den Dachstuhl des Gebäudes übergehen können. Das konnte jedoch von der Berufsfeuerwehr Salzburg verhindert werden. "Es waren keine Erwärmungen am nahestehenden Gebäude erkennbar", so Fuchs. Die Werkstatt wies keine Schäden auf.

Die Polizei ermittelt derzeit noch die Brandursache sowie auch die Höhe des Sachschadens. Laut der Feuerwehr wurden keine Personen verletzt.