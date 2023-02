Passantin als Lebensretterin: Bewusstloser aus Salzach geborgen

Geistesgegenw├Ąrtig handelte am Montagnachmittag eine Passantin in Bischofshofen (Bezirk St. Johann im Pongau), als sie eine reglose Person in der Salzach treiben sah.

Trotz eisiger Temperaturen sprang sie ins Wasser, bekam den Verunfallten rund 15 Meter vom Ufer entfernt zu fassen und barg ihn aus den Fluten.

Opfer im Krankenhaus

Gemeinsam mit dem mittlerweile eingelangten Rettungskr├Ąften der Wasserrettung Bischofshofen, des Roten Kreuzes sowie der Polizei wurde umgehend mit der Reanimation begonnen.

Nach 45 konnte das Unfallopfer schlie├člich dem Rettungsdienst ├╝bergeben werden, der es ins Krankenhaus Schwarzach brachte.