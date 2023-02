20-Jähriger stürzte mit Auto in die Drau und starb

Ein 20 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau ist am Samstag kurz vor 17 Uhr auf der B100 in Stockenboi bei einem Verkehrsunfall von einer Brücke in die Drau gestürzt und in seinem Fahrzeug ertrunken. Der Lenker konnte nur noch tot von Tauchern der Wasserrettung Kärnten aus dem Draufluss geborgen werden. Die näheren Unfallumstände sind derzeit noch unklar und Gegenstand von Ermittlungen der Polizei.