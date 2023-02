Mann stürzte wegen Handyfoto über zehn Meter in den Traunsee

Am Samstag ist ein 68-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden in den Traunsee gestürzt, als er seine Frau auf einem Klettersteig mit dem Handy ablichten wollte. An einer abschüssigen Stelle hatte der Mann sich umgedreht, um ein Foto aufzunehmen, rutschte dabei neben dem gesicherten Weg ab und stürzte über zehn Meter in den drei Grad kalten Traunsee.