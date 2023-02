Junger Mann bei Autounfall im Burgenland gestorben

Ein junger Mann ist am Samstagabend bei einem Autounfall in seinem Heimatbezirk Oberpullendorf ums Leben gekommen. Ein Pkw war aus vorerst unbekannter Ursache zwischen Lackenbach und Ritzing in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn abgekommen, überschlug sich und blieb nach fast 90 Metern in einem Feld stehen.

Die zwei Insassen wurden aus dem Wagen geschleudert. Einer der beiden (Jahrgang 2004) starb, der andere wurde laut Aussendung der Polizei von Sonntag verletzt.