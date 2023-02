Massiver Brand in Pichling am Sportpark von Passantin entdeckt

In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr Linz am Dienstag zu einem "Feuerschein" in Pichling am Weikerlsee (Bezirk Linz) alarmiert. Eine Passantin hatte den Großbrand im Außenbereich des Sportparks Pichling entdeckt. Beim Eintreffen der Feuerwehr mittels Löschzug, hatte das Feuer bereits den Dachbereich erreicht und machte sich auf den Weg in die Unterkonstruktion des Dachaufbaues.