Salzburg: Diebin stahl Eheringe von 81-jähriger Witwe

Eine Diebin hat sich am Mittwochnachmittag in das Haus einer Pensionistin in der Stadt Salzburg geschlichen und der 81 Jahre alten Bewohnerin zwei Eheringe gestohlen. Es handelte sich um die Ringe der Witwe und ihres verstorbenen Mannes.

Die unbekannte Frau betrat das Zweifamilienhaus über die offenstehende Haustür, während die 81-Jährige in ihrem Garten war. Die Diebin sprach die Witwe auch direkt an und bat sie um Geld - allerdings ohne Erfolg. Danach verschwand die Unbekannte wieder.

Eine Stunde später bemerkte die 81-Jährige, dass sie bestohlen worden ist und erstattete Anzeige. Die Verdächtige wurde bisher nicht ausgeforscht, erklärte am Donnerstag eine Sprecherin der Landespolizeidirektion auf Anfrage.