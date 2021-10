Corona-Aufrufe in St. Barbara und Klagenfurt

Bei einem Frühschoppen in der Veitsch in der Gemeinde St. Barbara im Mürztal könnten sich laut Gesundheitsbehörde Besucher mit dem Coronavirus angesteckt haben. Eine infizierte Person hat daran teilgenommen.

Besucher, die am 17. Oktober zwischen 11.00 und 18.00 Uhr bei der Veranstaltung im Pub Cafe s'Plazl Veitsch (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) waren, werden ersucht ihren Gesundheitszustand zu beobachten, hieß es am Donnerstag seitens der Kommunikation Steiermark.

Strass-Bar in Klagenfurt

Eine hochinfektiöse, an Covid-19 erkrankte Person hat sich Samstagabend von 20.00 bis 1.00 Uhr in der Klagenfurter "Strass-Bar" aufgehalten, wie die Stadt Klagenfurt am Donnerstag mitteilte. Alle Lokalbesucher werden gebeten, in den nächsten zehn Tagen ihren Gesundheitszustand zu beobachten.

Wer beschwerdefrei bleibt soll einen freiwilligen PCR-Test durchführen lassen und Kontakte auf ein Minimum reduzieren. Im Falle des Auftretens von Symptomen wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Schnupfen, trockenem Husten, Fieber oder plötzlichem Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes werden alle Personen ersucht, umgehend das Gesundheitstelefon 1450 zu kontaktieren, damit die behördliche PCR-Testung vorgenommen werden kann. In diesem Fall ist der Kontakt zu anderen Personen bis zum Vorliegen des Testergebnisses möglichst einzuschränken.