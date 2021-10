Standortentwicklung: Regionen regeln ihre Raumordnung selbst

Grüner Ring

„Heute findet die Österreichische Raumordnungskonferenz statt “, sagte Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP) am Mittwoch: „Wir in Niederösterreich sind hier schon weiter: Vorigen Herbst haben wir eine große Raumordnungsnovelle beschlossen und bereits vor drei Jahren den ,Grünen Ring um Wien’ gestartet, ein Projekt zur Sicherung von Acker- und Grünräumen in urbanen Räumen und für Impulse in den ländlichen Gebieten“. Kern des Grünen Rings sind „Regionale Leitplanungen“. Dabei setzen sich Gemeinden und Experten an einen Tisch und planen ihre Region gemeinsam.

In 20 Regionen soll dies nun umgesetzt werden, „das größte Regionalplanungsprojekt in der Geschichte unseres Bundeslandes“, betonte Pernkopf. Während man in manchen niederösterreichischen Gemeinden auf Impulse zur Siedlungsentwicklung und zur Betriebsansiedlung setzt, will man andernorts dezidiert Siedlungsgrenzen erarbeiten. So auch an den Grenzen zur Bundeshauptstadt. „Wir wollen nicht Teil von Wien werden“, betonte Pernkopf. Gemeint sei damit, dass der „Speckgürtel“ keine zu starken urbanen Züge annehmen soll. Die Gemeinden können aber entsprechend der Notwendigkeit, frei über die eigenen Pläne zur Standortentwicklung entscheiden. „Jede Region hat unterschiedliche Bedürfnisse“ Die Zusammenarbeit mit den Gemeinden sei aber nicht nur für das einheitliche überkommunale Bild der Region wichtig, sondern auch um unnötig versiegelte Böden zu vermeiden. Durch gemeinsame Investitionen könnten zum Beispiel Mehrfachbauten vermieden oder Betriebsgebiete interkommunal aufgebaut werden. „Es gilt ein klares Nein zu sinnlosem Bodenverbrauch, wie etwa unnötig großen Parkplätzen. Es gilt aber auch ein klares JA zu sinnvoller Bodennutzung, etwa für die Schaffung von Arbeitsplätzen oder für die Energiegewinnung.“