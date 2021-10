Was die neuen Corona-Regeln für den Skiurlaub bedeuten

Zusätzlich zum 3-G-Nachweis gilt in geschlossenen Bereichen, also Gondeln oder Sesselliften mit Abdeckhauben, sowie in Wartebereichen für alle ab 14 Jahren FFP2-Maskenpflicht. Für Sechs- bis 14-Jährige reicht auch Mund-Nasen-Schutz.

Wie wird der 3-G-Nachweis kontrolliert?

Das war einer der Knackpunkte in den Verhandlungen. Hier konnten Branchenvertreter Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) überzeugen, dass eine Kontrolle am Drehkreuz „unzumutbar“ wäre, wie es auch in der rechtlichen Begründung der Verordnung heißt. Der 3-G-Nachweis wird im Wesentlichen beim Ticketverkauf überprüft.

Was müssen Besitzer von Langzeitkarten tun, um ihren 3-G-Nachweis zu erneuern, wenn er während der Gültigkeit des Tickets abläuft?

Bei Tageskarten wird der 3-G-Nachweis beim Kauf kontrolliert. Langzeittickets – etwa Wochen- oder Saisonskipässe – werden nur für die Gültigkeit des Covid-Zertifikats freigeschaltet. Dann müssen die Wintersportler einen neuen Nachweis erbringen. Dafür sind drei Möglichkeiten geplant: