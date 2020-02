Salzburg: Coronavirus-Verdachtsfall flüchtete aus Krankenhaus

In Salzburg ist eine 31-jährige Frau in der Nacht auf Mittwoch aus dem Landeskrankenhaus geflohen. Sie stand unter Quarantäne und gilt als Coronavirus-Verdachtsfall. Die Flachgauerin, die am Dienstag nach einer Asienreise und Atemwegsbeschwerden im Landeskrankenhaus aufgenommen wurde, ist in der Nacht offenbar aus dem Krankenhaus geflüchtet, ohne Bescheid zu geben.

Wie die Stadt Salzburg mitteilte, ist die Frau gegen drei Uhr früh aus dem Krankenhaus "entwichen". Nun wird sie polizeilich gesucht. Ihre Coronavirus-Probe ging Dienstagabend zum Labor nach Wien und wird dort in Absprache mit dem Salzburger Gesundheitsamt prioritär behandelt. Ein Ergebnis ist noch heute zu erwarten