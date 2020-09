Salzburg: Autofahrer flüchtete nach Kollision mit Rollstuhlfahrer

Ein Autolenker ist am Mittwochabend nach der Kollision mit einem Rollstuhlfahrer im Salzburger Stadtteil Lehen geflüchtet. Der Außenspiegel des Pkw hatte den 54-jährigen Salzburger, der mit seinen Hunden die Fahrbahn überquerte, an der rechten Schulter getroffen. Der Mann stürzte und verletzte sich an Kopf und Ellbogen, wie die Polizei am Donnerstag informierte.

Rollstuhlfahrer gestürzt

Der Autofahrer kümmerte sich nicht um den gestürzten Rollstuhlfahrer, er fuhr nach dem Zusammenstoß davon. Der Verletzte konnte sich selbstständig aufrichten und seine Zuhause erreichen. Eine besorgte Nachbarin verständigte die Einsatzkräfte. Der Salzburger lehnte einen Transport durch das Rote Kreuz ins Krankenhaus ab. Ein Alkomat-Test ergab bei dem Mann laut Polizei 1,68 Promille.