Erneut Unfall durch "Dooring": Radfahrer in Ottakring verletzt

Ein 23-jähriger Mann parkte am Dienstagnachmittag sein Auto in der Ottakringer Straße parallel zum Fahrbahnrand. Ein 44-jähriger Radfahrer wollte an dem geparkten Fahrzeug vorbeifahren, als der 23-Jährige die Fahrzeugtüre geöffnet haben soll.

Radfahrer stürzte

Der Radfahrer kam dadurch zu Sturz. Der Mann wurde vor Ort von den Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Spital gebracht. Der 23-Jährige blieb unverletzt. Schon am vergangenen Wochenende dürfte es zu mehreren ähnlichen Unfällen gekommen sein, weshalb die Polizei auf Twitter davor warnte: Pkw-Lenker sollten die Türe mit der rechten statt der linken Hand öffnen. Dadurch dreht man den Oberkörper zum Schulterblick und sieht Radfahrer früher.