Gerade schien die Welt der insgesamt 170 Schafe von Ex-ÖVP-Agrarlandesrat Sepp Eisl in Abersee noch in Ordnung zu sein. Es kam im Sommer zu keinen Verlusten. Auch der Abschied von der Alm – zuerst auf eine etwas tiefer gelegene Bergwiese und dann zurück ins Tal – ging reibungslos über die Bühne.

Seit einigen Wochen sind wieder alle Tiere zu Hause am Hof in Wolfgangseenähe. „Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir am Talboden noch ein Problem bekommen“, so Eisl zum KURIER.

In der Nacht auf Freitag kam es zu einem Angriff auf die Schafe in unmittelbarer Hofnähe: In der Früh fand die Familie Eisl insgesamt sechs tote Tiere. Sie lagen verstreut auf der Weide, in einer Hauseinfahrt und im Garten eines Nachbarn.

Wolf wütete in unmittelbarer Hofnähe

Alle waren in einem schlimmen Zustand, völlig zerbissen, überall tiefe Risse in Fell und Haut. Ein Schaf war schwer verletzt, musste erlöst werden. Ein weiteres wurde vom Tierarzt versorgt.

Der DNA-Beweis liegt noch nicht vor: Aber mit höchster Wahrscheinlichkeit handelt es sich um eine Wolfsattacke. Nachdenklich stimmt den Bauern, dass die Lage in Seenähe und durch die Bundesstraße als Trennlinie nicht unmittelbar am Wald angrenzend für den Wolf attraktiv genug war.