Salzburg: 39-Jähriger ging mit Machete auf Männer los

Ein 39-jähriger Österreicher ist am Freitagabend in der Stadt Salzburg ausgerastet und hat ohne ersichtlichen Grund drei 19-jährige Männer mit einer Machete bedroht. Er schwang mit der Waffe vor der Gruppe herum und schrie die Burschen an. Die Drei flüchteten, der 39-Jährige lief hinterher und hantierte weiter mit der Waffe herum.

Waffenverbot

Erst als die Polizei eintraf, ließ der Mann von seinen Drohgebärden ab. Er wurde festgenommen und gegen ihn ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, teilte die Polizei mit.