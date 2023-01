Salzburg: 20-Jähriger nach Sturz von Treppengeländer schwer verletzt

In einem Lokal in Leogang (Pinzgau) ist in der Nacht auf Donnerstag ein 20-jähriger Holländer beim Versuch, ein Treppengeländer hinunterzurutschen, vier Meter in die Tiefe gestürzt. Der Nachtschwärmer wurde schwer verletzt und blieb bewusstlos am Steinboden liegen.

Andere Lokalbesucher verständigten sofort die Rettung und kümmerten sich um den Mann. Er wurde vom Roten Kreuz in das Tauernklinikum Zell am See eingeliefert.