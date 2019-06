Saharaluft: Letzte Juniwoche schlägt Hitze-Rekorde

37 Grad wurden am Sonntag in Kairo gemessen. Heiß, aber nicht unüblich für die ägyptische Hauptstadt. Und doch – geht es nach den Prognosen, werden in Innsbruck Mitte der Woche ebensolche afrikanische Temperaturen herrschen. Denn im Juni 2019 geht es nach einer kleinen verregneten Verschnaufpause am Sonntag mit einer neuen Hitzewelle weiter. Und damit wird er zum heißesten Juni in Österreich seit Messbeginn. Also seit 1767.

Der bisherige Rekordhalter ist der Juni 2003, der 4,1 Grad über den langjährigen Durchschnittstemperaturen lag. „Berücksichtigt man die Prognose für die nächsten Tage, dann liegt der Juni 2019 in der Endabrechnung um 4,6 Grad über der Klimavergleichsperiode von 1981 bis 2010“, sagt Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). In den kommenden Tagen dürften aber auch weitere Rekorde in der Sonne dahinschmelzen.