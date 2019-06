Klimawandel: "Gewohnheiten zu ändern, das wird schwierig"

. . . über die Schwierigkeit des Umsetzens:

Wenn ich etwas ändern will, muss sich die alltägliche Lebenssituation der Menschen ändern. Und das kann ich nicht vom Gebäude der EU-Kommission aus, sondern nur vor Ort umsetzen. Will ich etwa dafür sorgen, dass die Städte nicht an PKW-Massen ersticken, muss ich auf den Alltag der Menschen schauen - etwa in puncto Verkehr. Das fängt schon an mit der Frage an, warum man seine Kinder mit dem Auto fast bis ins Klassenzimmer fahren will.

Oder: Man sagt mir, dass alle Apps zusammen genommen mehr Energie verbrauchen als die Flugzeuge dieser Welt. Änderungen kann ich vorschreiben. Aber ich muss die Menschen vor Ort überzeugen, dass das der richtige Weg ist.