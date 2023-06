Rund 20.000 registrierte Obdachlose: Mehr als die Hälfte in Wien

Den Weg zurück zu einer dauerhaften Bleibe findet ein Viertel dank Unterstützung von Familie, Partnern oder Freunden. Danach folgen ein neuer Job oder eine geförderte Wohnung als häufig genannte Auswege aus der Obdach- oder Wohnungslosigkeit.

Die detaillierte Befragung der Statistik Austria von ehemals wohnungslosen Menschen, die mittlerweile wieder in einem Haushalt gemeldet sind, deutet auch an, dass zeitweise Wohnungslosigkeit nicht so selten vorkommt. Knapp sechs Prozent der erwachsenen Bevölkerung haben so eine Phase durchlebt, hochgerechnet wären das 300.000 bis 440.000 Menschen in Österreich.