Ruine Gösting: Beliebtes Grazer Ausflugsziel bleibt geschlossen

Seitens der Stadt gibt man sich bemüht: "Der Burgverein Gösting hat einen wesentlich Anteil daran, dass die Burgruine in ihrem heutigen Zustand überhaupt noch vorhanden ist," heißt es in einer der APA übermittelten Stellungnahme des zuständigen Stadtrates Manfred Eber (KPÖ). Man werde "mit Bestimmtheit eine Übereinkunft treffen", der vom Verein vorgeschlagene Vertrag sei jedoch "sehr zum Nachteil der Stadt formuliert". Die Stadt Graz strebe "eine temporäre Lösung an, so wie es auch mit den "GrazGuides" (dem Grazer Fremdenführer-Club, Anm.) bereits ausverhandelt wurde."