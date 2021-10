Ruf nach Gleichstellung: Homosexueller durfte Freund kein Blut spenden

Anfang des Jahres erkrankte ein homosexuelles Paar an dem Coronavirus. Während einer der Männer wieder gesund wurde, kämpfte sein Partner auf der Intensivstation ums Leben. Die eigentlich benötigten Blutplasma-Infusionen mit Covid-Antikörpern waren damals knappes Gut. Der verzweifelte Lebensgefährte wollte helfen – und Plasma spenden. Aufgrund der geltenden Regelung, die homosexuelle Männer von einer Blutspende ausschließt, war das aber nicht erlaubt. Der Intensivpatient starb.

Der Überlebende ist ein Mitarbeiter der Raiffeisen Bank International AG (RBI), das Unternehmen startet jetzt eine Initiative. „Wir fordern eine diskriminierungsfreie Blutspendepraxis. Sie soll sich am Risikoverhalten der Spenderin bzw. des Spenders orientieren, nicht aber an deren sexueller Orientierung“, sagt RBI-CEO Johann Strobl. Daher präsentierte er mit weiteren führenden Unternehmen in Österreich – darunter Ikea, Microsoft, PWC-Österreich und Telekom Austria – eine Petition. Sie soll bald an Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) übergeben werden soll. Darin wird das Ende von „pauschalen Ausschlussregelungen für homo- und bisexuelle Männer und transidente Personen“ gefordert.