"Rülps-Video" der Tirol Werbung erzeugt weitere Nachbeben

Im konkreten Fall geht es um eine peinliche Panne bei der Tirol Werbung . Die hat, wie berichtet, ein nicht für die Öffentlichkeit bestimmtes Image-Video versehentlich in den sozialen Medien online gestellt. Zu sehen: Eine Urlauberfamilie, die in den Bergen aus voller Inbrunst rülpst.

Der Fauxpas machte international Schlagzeilen und sorgt für Häme. Am Dienstag sah sich dann sogar Tirols Tourismus-Landesrat Mario Gerber (ÖVP) zu einer öffentlichen Stellungnahme genötigt und forderte, "dass dieser Vorfall lückenlos aufgearbeitet werden muss." Damit beauftragt wurde Josef Margreiter, Geschäftsführer der Lebensraum Tirol Holding GmbH, zu der die Tirol Werbung gehört und deren Chef er jahrelang war.

Damit aber nicht genug, will Gerber nun gar ein von der Tiroler Tageszeitung als "Krisengipfel" tituliertes Treffen nach Ostern einberufen, bei dem er mit den Spitzen der Tourismusbranche über mögliche Konsequenzen aus dem "Rülps-Video" beraten möchte. Freigegeben wurde die Produktion des Spots noch vor Amtsantritt von Seiler.

Offene Fragen

Gerber will jedenfalls "nicht zur Tagesordnung übergehen", wie er sagt. Er will wissen, wie der Aufreger überhaupt produziert werden konnte: „Für so ein Video benötigt es ja ein Drehbuch. Wer hat es abgesegnet, wer es zuvor kontrolliert und warum wurde für so einen inakzeptablen Werbefilm überhaupt Geld ausgegeben?", stellt er gegenüber der TT infrage.