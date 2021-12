November brachte düstere Zahlen

10. November: Nach bereits seit Juli wachsenden Infektionszahlen werden mit einem sprunghaften Anstieg auf 11.398 Fälle erstmals mehr als 10.000 positive SARS-CoV-2-Tests innerhalb von 24 Stunden in Österreich gemeldet.

16. November: Die Salzburger Landeskliniken richten eine "Überlastungsanzeige" an die Politik, auch Spitälern in Oberösterreich droht Überlastung. Bereits seit einigen Wochen werden in Krankenhäusern mehrerer Bundesländer wie in früheren Wellen Operationen verschoben. Ein Triage-Team wird in Salzburg eingerichtet.

18 November: Erstmals werden in Österreich über eine Million bestätigte Fälle seit Beginn der Pandemie gezählt.

19. November: An diesem Tag gibt es mit 15.809 Neuinfektionen die meisten Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden seit Beginn der Pandemie.

22. November - 11. Dezember: Nach langem Hin und Her zwischen Bundes- und Landespolitik folgt ein weiterer Lockdown. Es ist der vierte in Österreich - und der erste Komplett-Lockdown in Europa in der vierten Welle.

24. November: Mit 1.111,97 wird die höchste Sieben-Tages-Inzidenz des Jahres verzeichnet.

26. November: Erneut wird der Impfrekord gebrochen - mit mehr als 159.000 Stichen - hauptsächlich "Booster" - an einem Tag.

Ebenfalls am 26. November: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft die neue Corona-Variante B.1.1.529 als "besorgniserregend" ein. Die zahlreichen Mutationen machen das Virus laut Experten ansteckender und auch für Geimpfte und Genesene anfälliger für eine Infektion.

Zahlreiche Länder erlassen aus Angst vor der Omikron genannten Variante Einreisebeschränkungen für das südliche Afrika, wo die Mutation zuerst entdeckt wurde, doch bereits kurz darauf werden zahlreiche Krankheitsfälle in verschiedenen Staaten der Welt bekannt, darunter Österreich.

27. November: Der bisherige Höchststand an aktiven Fällen wird mit 152.271 erreicht.

29. November: Die neue Corona-Variante ist nun auch in Österreich angekommen. Der erste Omikron-Fall wurde in Österreich bestätigt.