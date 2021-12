Die Corona-Rekorde in Österreich 2021

Einen Rekord gab es in diesem Jahr aber in Sachen PCR-Tests. Am 26. November wurden innerhalb von 24 Stunden 542.234 Testungen ausgewertet. Den höchsten prozentuellen Anteil von Neuinfektionen an durchgeführten PCR-Tests gab es übrigens am 5. Jänner. Von 15.450 PCR-Tests waren an diesem Tag 14,96 Prozent oder 2.311 Tests positiv. Dieser "Rekord" ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, da es zu dieser Zeit noch keine flächendeckenden PCR-Tests in ganz Österreich gab.

10.000 & 1.000.000

Eine traurige Rekordmarke wurde am 22. April durchbrochen. An diesem Tag gab es offiziell, etwas mehr als ein Jahr nach Pandemiebeginn, über 10.000 Covid-Todesfälle insgesamt. Eine weitere dieser Rekordmarken fiel dann am 18. November. An diesem Tag wurde Eine-Million-Infizierte-Marke seit dem Beginn der Pandemie durchbrochen. Am 30. November folgte dann die Marke mit Einer Million Genesene seit Beginn der Pandemie.