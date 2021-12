Gradmesser Intensivstation: Von Triage-Teams und einem Missverständnis

Triage-Team gebildet

Salzburg und Oberösterreich waren die beiden Bundesländer die in der vierten Welle am stärksten betroffen waren. Die rasant gestiegene Zahl an Neuinfektionen im Herbst, schlug mit voller Wucht in den Spitälern durch.

Den Salzburger Landeskliniken drohte im November eine völlige Überlastung. Salzburg war das erste Bundesland in dem ein Triage-Team gebildet wurde. Ein sechsköpfiges Team, das darüber entscheidet, welche Patienten intensivmedizinisch betreut werden.

Populärer Prävalenzfehler

Dennoch kam man in der vierten Welle kam - trotz dominanter und aggressiverer Delta-Variante und deutlich höheren Neuinfektions-Zahlen - nicht an die Werte des vom Frühling heran. Impffortschritt sei Dank - schwerwiegende Verläufe werden etwa mit dem Biontech-Pfizer-Vakzin zu rund 90 Prozent verhindert. Aber weil ein kleiner Prozentsatz einer großen Zahl eben noch immer eine signifikant große Zahl sein kann, landeten auch zahlreiche geimpfte Patienten nach einem sogenannten "Impfdurchbruch" auf Österreichs Intensivstationen. Kritiker der Impfung, die darauf verweisen, dass auch viele geimpfte Patienten in den Intensivstationen landen, klammern aus, dass bereits 74 Prozent der impfbaren Bevölkerung geimpft sind - in der besonders gefährdeten Altersgruppe ab 65 sind rund 87 Prozent der Menschen in Österreich geimpft.

In der Wissenschaft spricht man dabei von einem sogenannten Prävalenzfehler, der entsteht, wenn die Bestimmung der bedingten Wahrscheinlichkeit einer statistischen Variable A unter einer Bedingung B ohne Rücksicht auf die Prävalenz oder A-priori-Wahrscheinlichkeit von A vorgenommen wird. Sprich: Der Umstand, dass - je nach Zeitpunkt und Alterskohorte bis zu knapp 50 Prozent aller Patienten - bereits doppelt geimpft waren, ist noch kein Beweis für eine mangelnde Wirksamkeit der Impfung.