Rocking Community: Wo sich die Babyboomer fit halten

Die Woche der Rockies beginnt am Montag um 10 Uhr im Augarten in Wien: Faszientraining mit Smovey und einem darauf spezialisierten Trainer. Er ist der einzige Mann im schattigen Kreis unter den Bäumen. Und er hat alle Hände voll zu tun. Denn die zehn Damen sind zwar in ihrer Mehrheit 60+, ins klassische Klischee des Seniorenturnens passen sie maximal laut Geburtsjahr.

Schultern werden mithilfe der knallbunten Ringe rotiert, Arme gedreht, Hälse verdreht, Hände gekräftigt. Als gäbe es keinen Dienstag.