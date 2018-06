Roadrunner-Szene: Polizei jagt die „Schummelklappen“

Die Beamten hegen aber einen Verdacht, der sich später bestätigen wird. Doch zunächst wird dem Mann Zulassungsschein und Führerschein abgenommen. Anschließend muss er zum Kontrollplatz folgen. Der Wagen schaut wie ein Audi A3 aus, es ist aber die extreme Version RS 3. Das bedeutet 400 PS, der Wagen kostet in der Basisversion 70.000 €.

Großes Problem sind für die Verkehrspolizei derzeit so genannte Auspuffklappen. Diese sind entweder fix verbaut oder können nachträglich montiert werden. Es gibt verschiedene Stellungen der Klappe im Rohr, die per Knopf oder Handy verändert werden können. Bei offener Klappe werden die Auspuffgase am Schalldämpfer vorbeigeleitet – das hat nur einen Sinn, der Auspuff wird lauter. Und gluckst dann.