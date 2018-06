300 km/h im Kaisermühlentunnel

Niederösterreich

Triester Straße

Drogen

Alan ist Roadrunner . Etwa 300 junge Männer (darunter kurioserweise auch Polizisten) gehören dieser Szene an, die vor allem am Dienstag, Freitag und Samstag ihre Wettrennen inundfahren. Die drei Tankstellen in der, im Gewerbepark Stadlau und neuerdings auf der Heiligenstädter Straße sind ihre Treffpunkte. Bis zu 15.000 Euro haben sie in verbesserte Fahrwerke, Spoiler und PS-Tuning investiert. Einer von ihnen hat sich gleich sein Motorrad auf die Brust tätowiert. Auch viele andere aus der Gruppe haben Tattoos und sind muskelbepackt. „Andere nehmen, trinken Alkohol oder sind in Schlägereien verwickelt. Das alles wollen wir nicht“, berichtet Alan.