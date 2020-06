Das unterschätzte Risiko bei Lawinenwarnstufe 3

Ein scheinbar traumhafter Tiefschneehang liegt abseits der gesicherten Piste vor einer sechsköpfigen Gruppe, die mit dem Lift auf den Gaislachkogel oberhalb von Sölden gekommen ist. Ein Stück weiter entfernt haben bereits Variantenfahrer ihre Spuren gezogen. Trotz "erheblicher" Lawinengefahr ( Warnstufe 3) fahren die jungen US-Amerikaner in den verlockenden Hang ein. Ein riesiges Schneebrett löst sich und reißt Bryce Astle (19) und Ronnie Berlack (20) in den Tod. Für die beiden Nachwuchsfahrer des US-Skiteams, die bis zu vier Meter tief verschüttet werden, kommt jede Hilfe zu spät.

Das tragische Unglück am Montag reiht sich in eine Serie von Lawinenunfällen ein, die sich heuer bereits ereignet haben. Immer wieder haben dabei von Skipisten kommende Sportler Schneemassen im freien Gelände ausgelöst. In Tirol gilt seit zwei Wochen "erhebliche" Lawinengefahr, die bereits sechs Menschenleben gefordert hat. Rudi Mair vom Lawinenwarndienst Tirol spricht von einem "katastrophalen" Schneedeckenaufbau. Die Warnstufe 4 der fünfteiligen Skala, die "große" Gefahr bedeutet, hat er heuer aber erst an einem einzigen Tag ausgerufen.

Nur um Wintersportler abzuschrecken, könne er das auch nicht tun, erklärt Mair: "Man kann und darf die Gefahrenstufen nicht als Warnsignal missbrauchen." Die Kriterien des europaweit gültigen Systems sind vorgegeben. "Bei Stufe 4 reden wir von Lawinengrößen, die auch Siedlungsgebiet oder Straßen gefährden", macht Mair klar, dass die Skala nicht nur auf Wintersportler abzielt. "Es geht um die öffentliche Sicherheit", erklärt der Tiroler.

Das Warnsystem ist eben auch Leitschnur für Katastrophenmanagement. Mair erinnert an den schneereichen Winter 2012, als in Tirol Warnstufe 4 ausgerufen wurde: "Damals sind große Lawinen auf Straßen abgegangen. Das ganze Paznauntal war gesperrt. Und es standen bereits Black-Hawk-Hubschrauber für Evakuierungen in Tirol bereit. Das ist ein anderes Gefahrenpotenzial."