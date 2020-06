US-Skiteam trauert um Sportler

In Niederösterreich besteht heute, Montag auf insgesamt elf Straßenabschnitten (Landesstraßen B und L) Kettenpflicht: für alle Kfz auf der L 7133 von Gut/Steg bis Maria Laach, für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der B 18 am Gerichtsberg, auf der B 20 in Annaberg, auf der B 20 in Josefsberg, auf der B 21 am Ochsattel, auf der B 21 am Gscheid, auf der B 21 am Rohrerberg, auf der B 23 am Lahnsattel, auf der B 71 am Zellerain und auf der L 5217 von Kirchberg bis Lilienfeld sowie für Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen auf der L 175 von Trattenbach bis zur Landesgrenze.

Mit Schneeverwehungen ist abschnittsweise im Raum Eggenburg, Tulln, Geras, Wolkersdorf, Aspang, Gloggnitz, Gutenstein, Neunkirchen, Kirchberg an der Pielach, Lilienfeld, Melk, Gaming, Haag, St. Peter/Au, Scheibbs, Waidhofen an der Ybbs, Groß Gerungs, Krems, Langenlois, Ottenschlag, Ravelsbach, Pöggstall, Allentsteig, Dobersberg, Gföhl, Raabs an der Thaya und Zwettl zu rechnen. Generell präsentieren sich die Fahrbahnen der Landesstraßen B und L, auf denen Salz gestreut wird, überwiegend salznass bis matschig bzw. in höheren Lagen matschig bis schneebedeckt. Auf den Splittstrecken herrschen im gesamten Landesgebiet Schneefahrbahnen vor. Die erforderliche Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange.

Die Neuschneemengen betragen im Waldviertel (Krems, Spitz, Allentsteig, Schrems, Waidhofen an der Thaya) und Weinviertel ( Mistelbach, Ravelsbach) jeweils bis zu 10 Zentimetern, im Mostviertel ( Lilienfeld) bis zu 20 Zentimetern und im Industrieviertel ( Gutenstein) bis zu 30 Zentimetern. Die Temperaturen beliefen sich heute am Morgen zwischen - 4 Grad Celsius in Aspang und + 2 Grad Celsius in Mödling, Baden, Gutenstein, St. Peter/Au, Waidhofen an der Ybbs, Krems und Atzenbrugg.

