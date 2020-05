Riesiger Schlag gegen Neonazis in Wien und Niederösterreich

Am Mittwoch sollen laut KURIER-Informationen mehr als 300 Polizisten in Österreich zugeschlagen haben. 24 Wohnungen, davon 18 in Wien, vier in Niederösterreich und zwei in der Steiermark wurden fast zeitgleich von den Behörden gestürmt. Auftraggeber war die Staatsanwaltschaft Wien. In einigen Fällen musste die Sondereinsatztruppe Cobra oder die WEGA die Türen aufbrechen.

Bei den Hausdurchsuchungen wurden zahlreiche Computer, Datenträger, Mobiltelefone und auch Devotionalien aus der NS-Zeit sichergestellt. Quasi nebenbei wurde auch eine kleinere Menge Cannabis gefunden. Die genaue Auswertung ist derzeit noch im Laufen, heißt es.

Sicherheitsgewerbe wurde unterwandert

Die Aktion wird von den beteiligten Einheiten als voller Erfolg eingestuft und dürfte erst der Anfang von umfangreichen Ermittlungen sein. Denn sieben der Beteiligten sind im Sicherheitsgewerbe tätig und deshalb legale Waffenbesitzer. Dazu laufen derzeit weitere Überprüfungen.