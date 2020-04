Rettungswesen: Sanitäter in Kurzarbeit geschickt

489 Mitarbeiter des Roten Kreuzes wurden in Kurzarbeit geschickt. Bei einer Organisation, die in der Coronakrise so präsent ist, scheint das schwer vorstellbar. Allein in Niederösterreich sind 223 Mitarbeiter betroffen.

In der Zentrale in Wien erklärt man, dass gewisse Tätigkeitsbereiche derzeit ausfallen – etwa Erste-Hilfe-Kurse, Seniorentreffs oder Aktivitäten mit dem Jugend-Rot-Kreuz. Man habe versucht, Mitarbeiter, die über die entsprechenden Qualifikationen verfügen, anderswo einzusetzen. So sollen jene mit einer Sanitäterausbildung dem Rettungsdienst zugeordnet worden sein.

Ein langjähriger Mitarbeiter weist diese Aussage zurück: Der Familienvater hat eine zwar Rettungssanitäter-Ausbildung, seine Arbeitszeit wurde dennoch um mehr als die Hälfte gekürzt. Bis Ende Juni werde er in Kurzarbeit sein, erzählt er dem KURIER.