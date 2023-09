WM der Rettungshunde: Gute Chancen für Österreichs Vierbeiner

Die weltbesten Rettungshundeteams messen sich von 20. bis 24. September in Österreich. In den Sparten Fährten-, Flächen- und Trümmersuche treten dieses Jahr 140 Teilnehmer aus 25 Nationen gegeneinander an.

Im vergangenen Jahr konnte der Österreicher Jörg Klapper mit seinem Riesenschnauzer Cooper im rumänischen Craiova bereits den ersten Platz in der Sparte Trümmersuche belegen. Andreas Hauk belegte mit Labrador Retriever Rocket Platz zwei.

➤ Mehr lesen: Rettungshunde durchforsteten Waldviertler Wälder

Worum geht es bei der Weltmeisterschaft für Rettungshunde?

Rettungshunde nehmen in Notsituationen die Witterung auf und finden beispielsweise ältere Menschen, die sich im Wald verlaufen haben und nicht mehr nach Hause finden. Manche Hunde nehmen aber auch im Ausland nach massiven Naturkatastrophen an internationalen Einsätzen teil. Erst vor wenigen Monaten haben Jörg Klapper vom Österreichischen Verein der Diensthundeführer (ÖVD) und sein Hund Cooper beim Erdbebeneinsatz in der Türkei geholfen.