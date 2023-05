Suchhunde aus NÖ und Wien trainieren gemeinsam für Ernstfall

Am Mittwoch, 10. Mai, trainieren die Personensuchhunde der Mantrail Academy Austria (MAA) mit Sitz in Gänserndorf und des Arbeitersamariterbunds Simmering (ASB) gemeinsam in Oberlaa. Angenommen wird die Abgängigkeit einer jungen Frau, und die Suchhunde müssen die letzten Wege dieser Dame aufzuspüren und die Frau finden.

Mittels Mantrailing vermisste Personen finden

Personensuchhunde – sogenannte Mantrailer – sind im städtischen Gebiet die einzigen Rettungshunde, die eingesetzt werden können. Jeder Mensch hat einen bestimmten Individualgeruch. Und Hundenasen sind in der Lage diesen bestimmten Geruch zu identifizieren und zu verfolgen.

Mantrailing bedeutet also, dass ein Mantrailer-Hund einer individuellen Geruchsspur folgt. Diese Geruchsspur hinterlässt jeder Mensch, egal ob er geht oder steht, ob er viel oder wenig Kleidung trägt.