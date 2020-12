Rettungsauto bei Krankentransport in Vorarlberg abgestürzt

Ein Rettungsfahrzeug ist am Dienstag in Raggal-Marul (Großwalsertal) bei einem Krankentransport von der Fahrbahn abgekommen und rund zwei Meter auf einen Güterweg abgestürzt. Lenker, Beifahrer und Patient blieben nach Angaben der Polizei unverletzt. Allerdings konnte die Bergung des Patienten erst erfolgen, nachdem die Feuerwehr den Rettungswagen gesichert hatte.

Das Rettungsfahrzeug transportierte den Mann am Vormittag vom Landeskrankenhaus Feldkirch zu seiner Wohnadresse in Marul. Beim Einbiegen in die ansteigende Hauseinfahrt geriet der Chauffeur über den rechten Straßenrand, woraufhin das Auto abstürzte und auf der rechten Seite liegen blieb. Der Pkw wurde erheblich beschädigt.