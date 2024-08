Reiseverkehr: Am Wochenende drohen Staus

Daher sei mit erhöhtem Verkehrsaufkommen auf Hauptreiserouten Richtung Deutschland zu rechnen, so der ÖAMTC in einer Aussendung.

Am kommenden Wochenende enden die Sommerferien in den deutschen Bundesländern Sachsen und Thüringen .

Auf der Pyhrnstrecke behindert bei Kirchdorf in Oberösterreich eine Tunnelbaustelle mit Gegenverkehrsbereich den Reiseverkehr, hier sind Staus möglich.

Abfahrtssperren auf der A10 in Salzburg

Um den Stauausweichverkehr zu unterbinden, gelten noch bis 8. September auf der Tauernautobahn in Salzburg auch in diesen Sommerferien wieder Abfahrsperren. Fahrzeuge ohne Reiseziel in Österreich dürfen nicht von der Autobahn abfahren.

Betroffen sind alle Abfahrten zwischen Puch/Urstein und Zederhaus, mit Ausnahme der Abfahrt Paß Lueg. Eingeschlossen sind auch die Abfahrten Altenmarkt, Flachau und Flachauwinkl.