Reiseverkehr in den Süden: Stau an den Grenzen

Der Reiseverkehr in den Süden ist auch an diesem Wochenende, an dem die Sommerferien in West- und Südösterreich begonnen haben, lebhaft. Zu vergangenen Jahren ist es allerdings kein Vergleich. Verzögerungen gibt es vor allem auf dem Weg Richtung Kroatien.

Vor dem Karawankentunnel in Kärnten gibt es auf der A11 zähfließenden Verkehr und drei Kilometer Stau, die Wartezeit beträgt rund eine Stunde. Eine Stunde Zeitverlust gibt es auch in Slowenien vor der Einreise nach Kroatien zwischen Maribor und Zagreb.