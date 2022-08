Reisen am Wochenende? ÖBB raten zu Reservierung

So fielen am Sonntagnachmittag zwischen dem Hauptbahnhof Wien und dem Flughafen mehrere Railjet-Verbindungen hintereinander aus. In der App informierten die ÖBB folgendermaßen: „Fahrt fällt aus zwischen Flughafen Wien Bahnhof und Wien Hbf. Bitte benutzen Sie eine andere Verbindung“. Laut Auskunft des ÖBB-Personals am Flughafen würden Railjets bei Verspätungen den Abschnitt zwischen Hauptbahnhof und Flughafen auslassen und bereits am Hauptbahnhof kehrtmachen, um Zeit gutzumachen und Verspätungen aufzuholen.

Gegenüber der APA betonte die ÖBB-Pressestelle, dass die Strecke Wien - Flughafen Wien nicht von verstärkten Ausfällen betroffen sei. Zur Situation am Sonntag erklärte die Staatsbahn, „eine derartige Häufung an einem einzelnen Tag ist außergewöhnlich und kommt in der Regel nicht vor“. Gerade bei der Flughafen-Anreise ist die Zuverlässigkeit besonders wichtig.

Die ÖBB betonen, im Fall eines Ausfalls auf dieser Teilstrecke den Kundinnen und Kunden bei der Refundierung der Transportkosten entgegen zu kommen und verweisen auf alternative Verkehrsmittel wie S-Bahn, CAT, Bus oder Taxi.