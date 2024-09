Reinhold Messner: Der Mann der achttausend Geschichten wird 80 Jahre alt

Die Kindheit: Reinhold Messner wird am 17. September 1944 in Brixen geboren. Zusammen mit sieben Brüdern und einer Schwester wächst er im Villnößtal auf. Mit fünf Jahren nehmen ihn die Eltern mit auf den Sass Rigais in den Dolomiten, seinen ersten 3.000er.

Der Kletterer: Mit seinem jüngern Bruder Günther bewältigt er in den 1960ern unzählige äußerst schwere Klettertouren, darunter viele Erstbegehungen in den Dolomiten. Nebenbei beginnt er ein Tiefbaustudium und arbeitet als Sport- und Mathematiklehrer.

Der Höhenbergsteiger: Im Juni 1970 nehmen Reinhold und Günther Messner an der von Karl Maria Herrligkoffer geleiteten Nanga-Parbat-Expedition teil. Sie steigen über die Rupalwand auf, die höchste Steilwand der Erde. Günther wird höhenkrank, sie müssen deshalb über die weniger steile Westseite absteigen, Günther wird dabei am Wandfuß von einer Lawine begraben, Reinhold überlebt knapp mit Erfrierungen an den Zehen.

Der Rekordmann: Bis 1986 besteigt Messner alle 14 Achttausender, manche mehrmals, teils auf schwierigen, neuen Routen. Höhepunkt ist die Mount- Everest-Besteigung 1978 mit Peter Habeler, erstmals ohne künstlichen Sauerstoff. Im selben Jahr folgt der Nanga Parbat komplett alleine, 1980 dann auch der Everest solo, auf neuer Route und in der Monsunzeit.

Die Horizontale: In den Jahren danach durchquert er die Antarktis (Bild), Grönland, viele Wüstengebiete und spürt dem Mythos des Yeti nach. Von 1999 bis 2004 ist Messner unabhängiges Mitglied der Grünen im EU-Parlament.

Die Messner Mountain Museen: In den Jahren danach gründet er die Messner-Mountain-Museen und die Messner-Mountain-

Foundation, sie soll den Bergvölkern im Himalaya und der ganzen Welt helfen.