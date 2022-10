Regen und Sonne wechseln sich am Wochenende ab

Das aktuell ruhige und milde Herbstwetter wird am Wochenende von Wolken und teilweise auch Regen unterbrochen. Am Samstag trifft von Nordwesten eine Kaltfront mit Niederschlägen ein, der Süden und der Osten bleiben aber bis zum Abend von Niederschlägen verschont, prognostizierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Donnerstag. Die Tageshöchstwerte reichen am Freitag noch bis zu 23 Grad, in den darauffolgenden Tagen immerhin noch von 15 bis 20 Grad.

Am Freitag bleibt der Hochdruckeinfluss noch wetterbestimmend. In einigen Becken, Tälern und Senken halten sich in der Früh lokale Nebel- oder Hochnebelfelder, insgesamt setzt sich tagsüber aber strahlender Sonnenschein durch. Die Frühtemperaturen reichen von ein bis elf Grad, die Spitzenwerte von 16 bis 23 Grad.