Zugverspätungen und Umleitungen: Probleme im Wiener Morgenverkehr

Am Donnerstagmorgen brauchen Pendler in und nach Wien wieder einiges an Geduld. Vor allem Zugpendler, die über die Wiener S-Bahn-Stammstrecke fahren müssen, sind hier von Verspätungen, Umleitungen und Ausfällen geplant.

Wie die ÖBB in der Scotty App mitteilen, kommt es zwischen Wien Praterstern und Wien Floridsdorf zu einer technischen Störung die voraussichtlich bis 12 Uhr mittags dauern soll. "Es kommt zu vereinzelten Zugausfällen und Verspätungen bis zu 20 Minuten", schreibt die ÖBB.

Einzelne Züge von und nach Retz, Breclav und Laa/Thaya werden zudem über Wien Stadtlau umgeleitet.

Auch Verzögerungen im U-Bahn-Netz

Dem nicht genug, kommt es auch im Wiener U-Bahn-Netz zu Verzögerungen. Wegen eines schadhaften Fahrzeuges kommt es auf der Linie U4 zu unterschiedlichen Intervallen. Auf der Linie U6 sorgt eine Signalstörung ebenfalls für Verspätungen. Die U2-Ersatzlinie U2Z, die via Straßenbahn über den Wiener Ring geleitet wird, hat ebenfalls aktuell Probleme mit Verspätungen.